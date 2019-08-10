2019-08-10T16:25:43+03:00
Общество

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Островском районе

Участники аварии – два легковых автомобиля и грузовик
Алиса Солнцева
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Водитель "Мицубиси" погиб на месте.Водитель "Мицубиси" погиб на месте.
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В аварии в Островском районе на трассе Санкт-ПетербургНевель погиб один человек и четверо пострадали. На дороге столкнулись легковые автомобили «Киа», «Мицубиси» и грузовик «Вольво».

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной версии, водитель «Мицубиси» выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Вольво». При попытке избежать аварии грузовик съехал на обочину, поэтому машины задели друг друга по касательной. Однако за «Вольво» шел автомобиль «Киа», с которым «Мицубиси» столкнулось лоб в лоб.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Водитель «Мицубиси» погиб на месте. Пострадали четыре человека, ехавшие в «Киа»: двое мужчин, женщина и ребенок девяти лет.

Авария произошла 10 августа в 10.45. Сейчас движение по трассе восстановлено, следственная группа выясняет причины и виновника ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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