2019-08-12T10:22:05+03:00
Происшествия

Труп одного из участников ДТП в Островском районе обнаружили у 9-этажки в Пскове

Следствие уточнило версию аварии
Алиса Солнцева
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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У девятиэтажного дома №26 на улице Красноармейской в Пскове 11 августа утром прохожий обнаружил труп мужчины. Об этом сообщили «Комсомольской правде-Псков» в областном следственном управлении СКР. На теле мужчины зафиксированы повреждения, характерные для падения с высоты. Также следствие располагает информацией, что погибший мужчина – участник смертельного ДТП в Островском районе.

Кроме того, следствие уточнило версию аварии, произошедшей на 327-ом километре трассы Санкт-ПетербургНевель. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, по предварительным данным, водитель «Киа» пошел на опережение и совершил касательное столкновение с грузовиком «Вольво». Фура выехала к центру дороги, где случилось касательное столкновение с «Мицубиси». После этого «Мицубиси» выехала на встречку и столкнулась с «Киа».

Ранее следствие располагало другой версией случившегося.

Водитель «Мицубиси» погиб на месте, в реанимации скончался водитель «Киа». Трое пассажиров «Киа» находятся в Островской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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