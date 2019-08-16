2019-08-16T10:27:21+03:00
Общество

Ремонт молодежного «Лофта» в Пскове на контроле у губернатора

Арт-пространство, музей «Ленфильма», залы для концертов откроются в здании
Алиса СОЛНЦЕВА
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Молодежный центр «Лофт» откроется несколько позднее ранее заявленных сроков.Молодежный центр «Лофт» откроется несколько позднее ранее заявленных сроков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Михаил Ведерников проконтролировал ход строительных работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь», где появится молодежный центр «Лофт». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации области.

Строительные работы в здании завершат к концу года. Чтобы не останавливать отделочные работы в зимний период, подрядчик организует временное отопление. К 2020 году благоустроят территорию вокруг «Октября». Губернатор поручил разработать график ремонтных работ, чтобы определить время сдачи объекта.

Фото: instagram.com. Объект оказался в худшем состоянии, чем предполагали ранее.

Фото: instagram.com. Объект оказался в худшем состоянии, чем предполагали ранее.

По проекту в молодежном «Лофте» появится несколько залов для концертов и кинопоказов, игровая, рабочая, переговорная комнаты, арт-пространство и открытая кухня. В «Лофте» расположатся туристический центр, кофейня и музей «Ленфильма». Центр сможет вместить одновременно более 250 человек.

- Это будет первый в регионе молодежный центр такого уровня, и нужно сделать все, чтобы работы были проведены максимально качественно, - заявил Михаил Ведерников.

Фото: instagram.com. Михаил Ведерников лично контролирует работу подрядной организации в центре Пскова.

Фото: instagram.com. Михаил Ведерников лично контролирует работу подрядной организации в центре Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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