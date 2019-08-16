На обновление парка у Мирожского монастыря и Красноармейской набережной в Пскове потратят 18 миллионов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-16T11:21:35+03:00

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На обновление и реконструкцию парка у Мирожского монастыря и Красноармейской набережной в Пскове потратят 18 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в настоящее время в городе ищут подрядную организацию, которая взялась бы за работу. До 26 августа объявлен аукцион.

До 15 октября 2020 года строителям предстоит установить в парке новые фонари, отреставрировать пешеходные мостики и соорудить новые конструкции. Предполагается, что подрядчик также облагородит пешеходные дорожки и отремонтирует очистные сооружения. По окончании работ строители установят новые скамейки и урны, а также посадят деревья. На работу строителей также подпишут гарантийный документ на пять лет.

КОНКРЕТНО

Благоустройство парковой зоны проведут в рамках приграничного сотрудничества «Россия-Эстония». Порядка 90% суммы выделят из грантового финансирования. А оставшиеся 10% поступят из бюджета города Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU