В Пскове Росгвардия задержала наркоманов, находившихся в розыске

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-16T13:30:29+03:00

Пытались скрыться от патруля и на этом попались. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Сотрудники Росгвардии задержали псковичей, находившихся в розыске. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, разыскиваемых задержали у дома на улице Пушкина в Пскове.

Росгвардейцы патрулировали улицу Пушкина. Увидев стражей правопорядка, двое мужчин попытались скрыться, что вызвало подозрения. Сотрудники вневедомственной охраны попросили мужчин остановиться и предъявить документы.

Оказалось, что местные жители в розыске. Псковичи 30 и 37 лет разыскивались за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.

Сотрудники УМВД России по Псковской области отмечают, что в Псковской области растет раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU