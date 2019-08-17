2019-08-17T10:35:56+03:00
Общество

Площадки "Медового фестиваля" в Пскове уже работают

Грандиозная ярмарка пчеловодов и мастеров всего региона развернулась в Детском парке
Алиса Солнцева
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На фестивале гости выберут лучший мед.На фестивале гости выберут лучший мед.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Детском парке Пскова начался «Медовый фестиваль», и продлится грандиозный праздник до 18 часов вечера. Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков», пчеловоды и ремесленники региона привезли с собой несчетное количество товаров.

Фермеры из разных уголков нашей области предлагают гостям натуральный продукт, с любовью произведенный на псковских хозяйствах. Пчеловоды могут рассказать о своей пасеке и, более того, привезли с собой ее частичку: у одной из палаток хозяин выставил улей, через стеклянные стенки которого видны его обитатели.

Отдельный ряд выставили наши ремесленники. Псковские мастера умеют все: и рубахи шьют, и варежки вяжут, и игрушки мастерят.

Официальное открытие «Медового фестиваля» состоится в 11.00, однако ингредиенты гигантского благотворительного медовика уже привезли в Детский парк. Семь площадок для взрослых и детей займут гостей до самого закрытия, а подарки порадуют гостей.

Читайте программу праздника и спешите в Детский парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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