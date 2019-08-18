2019-08-18T08:09:38+03:00
Общество

Необходимо добиваться того, чтобы наш регион стал своего рода монорегионом - глава Печорского района

Дмитрий Сопотов рассказал о перспективах Печор и Псковской области
Алиса Солнцева
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Фото: pskovo-pechersky-monastery.ru. "Печоры - это тот город, который встречает гостей на границе России" - глава района.Фото: pskovo-pechersky-monastery.ru. "Печоры - это тот город, который встречает гостей на границе России" - глава района.
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Глава Печорского района Дмитрий Сопотов назвал включение Печор в перечень моногородов России большим и знаковым событием для города и региона. Об этом "Комсомольской правде - Псков" со ссылкой на главу района сообщили в Псковском агентстве информации.

В ближайшее время в Псковской области появится рабочая группа, в которую войдут не только представители власти, но и общественники, предприниматели, специалисты в области культуры.

Как отмечает Дмитрий Сопотов, в Печорском районе находятся достопримечательности всероссийского масштаба, однако внимания достоин весь регион.

- Печоры - это тот город, который встречает гостей на границе России. Но ведь и вся Псковская область - это ворота России, - заметил глава района и заявил, что и другие города области достойны статуса моногородов.

- У нашего региона огромный потенциал, с ним неразрывно связана история становления нашего государства, и в него оправдано вложение средств, - подчеркнул Дмитрий Сопотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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