2019-08-18T08:54:26+03:00
Общество

Федеральные средства помогут Печорам реализовать планы по развитию в комплексе

Вице-спикер областного парламента высказался о путях развития Печорского района
Алиса Солнцева
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Фото: pskovo-pechersky-monastery.ru. Печоры получили статус моногорода.Фото: pskovo-pechersky-monastery.ru. Печоры получили статус моногорода.
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Привлечение средств из федерального бюджета поможет Печорам реализовать масштабные планы в комплексе. Об этом "Комсомольской правде - Псков" сообщил корреспондент Псковского агентства информации со ссылкой на Виктора Остренко.

По замечанию заместителя председателя Псковского областного собрания депутатов Виктора Остренко, придание Печорам статуса моногорода - своевременная мера поддержки, когда город стремится модернизировать учреждения, создать комфортную городскую среду, укрепить малый и средний бизнес, развить туристическую отрасль.

- Те вложения, которые поступят благодаря новому статусу, дадут новый виток развитию не только моногорода, но и региона в целом, - заметил вице-спикер парламента. По его мнению, Печоры являются туристической доминантой Псковской области.

По мнению Виктора Остренко, в районе улучшатся условия для некоммерческого сектора экономики: активизируются народные промыслы, получат поддержку фермерские хозяйства.

О значимости данного события для всего региона высказался глава Печорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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