Агрессивная псковичка оказалась воровкой
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу за агрессивное поведение, установление ее личности показало, что девушка подозревается в краже кошелька у пенсионерки.
Как сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в ночь на 17 августа сотрудники вневедомственной охраны патрулировали город. На Рижском проспекте Пскова росгвардейцы заметили девушку, которая вела себя неадекватно и использовала грубую нецензурную лексику.
Когда сотрудники установили личность гражданки, выяснилось, что 1 августа эта 24-летняя псковичка украла у 75-летней женщины кошелек с деньгами.
Далее за дело взялась полиция.
КСТАТИ
Это не единственный случай, когда росгвардейцам удается остановить правонарушителей, разыскиваемых полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU