Агрессивная псковичка оказалась воровкой

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-18T16:21:06+03:00

Материлась и на этом попалась

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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу за агрессивное поведение, установление ее личности показало, что девушка подозревается в краже кошелька у пенсионерки.

Как сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в ночь на 17 августа сотрудники вневедомственной охраны патрулировали город. На Рижском проспекте Пскова росгвардейцы заметили девушку, которая вела себя неадекватно и использовала грубую нецензурную лексику.

Когда сотрудники установили личность гражданки, выяснилось, что 1 августа эта 24-летняя псковичка украла у 75-летней женщины кошелек с деньгами.

Далее за дело взялась полиция.

КСТАТИ

Это не единственный случай, когда росгвардейцам удается остановить правонарушителей, разыскиваемых полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU