Псковичи взяли кубки по парагребле и стрельбе из лука

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-19T10:13:03+03:00

Фото из личного архива. Великолучанка Александра Савенкова занимается стрельбой из лука с 2007 года.

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Несколько наград на всероссийских соревнованиях получили жители Псковской области в августе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, спортсмены отличились в Кубке России по парагребле и Чемпионате России по стрельбе из лука.

Кубок России по парагребле прошел в Москве с 16 по 18 августа. Пскович Вадим Морозов, инструктор Детско-юношеского центра спортивной подготовки, занял на соревнованиях второе место. Его тренер – Сергей Матвеев.

Фото: pskov.ru. Гордимся псковскими спортсменами!

На Чемпионате России по стрельбе из лука среди женщин, проходившем с 15 по 18 августа в Иркутске, великолучанка Александра Савенкова заняла третье место. Более 190 спортсменов выступили на чемпионате. Тренирует лучницу заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виталий Андреев. По итогам турнира по стрельбе из лука формируется сборная России, которая выступит в финале Кубка мира в сентябре.

Александра Савенкова рассказала «Комсомолке» о первых шагах в спорте, о трудностях и победах, о заветной мечте. Об этом читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU