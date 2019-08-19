Губернатор Псковской области поучаствует в круглых столах Всероссийского форума «За ЗОЖ»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-19T16:25:34+03:00

Как привить молодёжи любовь к спорту? Обсудят в рамках форума. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Глава региона Михаил Ведерников станет участником круглого тематического стола, который пройдёт в рамках Всероссийского форума «За ЗОЖ» в областном центре. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в работе форума также примут участие председатель Патриаршего совета по культуре Леонид Варламов и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Они обсудят с участниками мероприятия проблемы пропаганды среди молодёжи здорового образа жизни. А родители и педагоги, которые также станут участниками беседы, поделятся своим опытом в этой сфере.

КОНКРЕТНО

Основная цель форума — формирование желания вести здоровый образ жизни в подростковой и молодёжной среде. Организаторы считают, что на территории Псковской области молодые активисты и их родители, представители общественных организаций и педагогические работники смогут разработать план по профилактике употребления наркотических веществ школьниками и студентами.

ИСТОЧНИК KP.RU