2019-08-19T16:55:09+03:00
Происшествия

Жители Петрозаводска пострадали в ДТП в Псковской области

Пассажиры госпитализированы с травмами
Алиса Солнцева
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Подробности аварии выясняются.Подробности аварии выясняются.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В Себежском районе на 52 километре трассы ОпочкаПолоцк зарегистрировано ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария случилась 19 августа в 10.15.

Женщина за рулем «Киа Сид» выехала со второстепенной дороги, не предоставив преимущество для проезда перекрестка грузовой машине «Скания». Водитель фуры – мужчина.

Водитель и пассажиры легковой машины пострадали и госпитализированы. У них выявлены травмы головы. В автомобиле «Киа» ехали четверо человек, в том числе дети: мальчик пяти лет и девочка тринадцати лет. У нее предварительно диагностировали перелом ключицы.

На данный момент даты рождения водителей неизвестны, однако установлено, что в «Киа» ехали жители Петрозаводска.

Недавно в Псковской области произошло смертельное ДТП с участием грузовой машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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