При тушении пожара в Великих Луках обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-21T11:33:45+03:00

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На пожаре в нежилом доме в Великих Луках сгорел неизвестный мужчина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, 20 августа около 9 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о возгорании.

Загорелось нежилое здание барачного типа на улице Ботвина в Великих Луках. Размеры помещения: 20 на 8 метров.

Дом полностью выгорел изнутри, при тушении пожарные обнаружили труп мужчины, личность которого ещё не установлена. По предварительной версии, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнём при курении самого погибшего.

За последние дни это не единственный смертельный пожар в Псковской области. 19 августа в Новосокольническом районе погибли женщина и мужчина: сгорело здание площадью 80 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU