«Вторая волна» объектов Псковской области может быть включена в список ЮНЕСКО
Псковская область намерена расширить свою присутствие в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в перечне 10 памятников. Подробнее о них можно прочитать ЗДЕСЬ. А о том, что даёт региону включение в ЮНЕСКО - ищите ЗДЕСЬ.
Как заявил в интервью Псковскому агентству информации губернатор Михаил Ведерников, сейчас идет выстаивание отношений с ЮНЕСКО и министерством культуры по сохранению памятников в регионе. «Мы не ограничиваемся перечисленными объектами, и в перспективе займёмся расширением списка», - сказал глава региона.
КОНКРЕТНО
Псковская область на протяжении многих лет пыталась включить памятники в список ЮНЕСКО. В перечень включали в разные годы различное количество памятников. В одном из последних вариантов их было 18. Однако на сессии ЮНЕСКО в Баку в июле этого года одобрены были для включения лишь 10 памятников.
ИСТОЧНИК KP.RU