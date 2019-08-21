2019-08-21T17:03:52+03:00
Звезды

«Вторая волна» объектов Псковской области может быть включена в список ЮНЕСКО

Сейчас в перечне особо охраняемых находится 10 памятников
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Храм Василия на Горке уже вошёл в список Всемирного наследия. Что же дальше?Храм Василия на Горке уже вошёл в список Всемирного наследия. Что же дальше?Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Псковская область намерена расширить свою присутствие в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в перечне 10 памятников. Подробнее о них можно прочитать ЗДЕСЬ. А о том, что даёт региону включение в ЮНЕСКО - ищите ЗДЕСЬ.

Как заявил в интервью Псковскому агентству информации губернатор Михаил Ведерников, сейчас идет выстаивание отношений с ЮНЕСКО и министерством культуры по сохранению памятников в регионе. «Мы не ограничиваемся перечисленными объектами, и в перспективе займёмся расширением списка», - сказал глава региона.

КОНКРЕТНО

Псковская область на протяжении многих лет пыталась включить памятники в список ЮНЕСКО. В перечень включали в разные годы различное количество памятников. В одном из последних вариантов их было 18. Однако на сессии ЮНЕСКО в Баку в июле этого года одобрены были для включения лишь 10 памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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