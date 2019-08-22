По вине нетрезвого водителя автобус из Псковской области оказался в кювете

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-22T13:10:16+03:00

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По вине нетрезвого водителя автобус из Псковской области съехал в кювет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл в Пыталовском районе 21 августа.

Предварительное следствие показало, что в 19.30 неподалёку от деревни Каракули водитель автобуса отечественной марки не справился с управлением и угодил в кювет. Кроме того, известно, что 52-летний мужчина, управлявший автобусом, был пьян.

Из-за ДТП 35-летняя пассажирка получила лёгкую травму. От медицинской помощи женщина отказалась.

КСТАТИ

Ещё одно дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло утром 22 августа на автомобильной трассе М-9 в направлении «Псков-Москва». В нём пострадали восемь туристов. Один из них - житель Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU