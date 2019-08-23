На пешеходном переходе возле телецентра в Пскове сбили человека

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-23T12:10:31+03:00

Как сообщают очевидцы, медики прибыли на место аварии через три минуты. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

На нерегулируемом пешеходном переходе возле телецентра в Пскове автомобиль сбил человека. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «ВКонтакте», трагедия произошла около 19 часов вечера. Это следует из записи видеорегистратора, которой поделилась в сообществе «Жесть по-псковски» одна из очевидцев произошедшего.

Как утверждают псковичи, пострадавший переходил Рижский проспект в положенном месте. Один из автомобилей пропустил пешехода, другой же решил «проскочить» и сбил мужчину.

Очевидцы пипшут, что у пострадавшего сломана нога и рассечена голова. По словам жителей дома, окна которого выходят на проезжую часть, скорая помощь прибыла за три минуты. После этого, рассказывают очевидцы, виновник аварии «до приезда ГИБДД уехал за кусты».

Фото: Ирина ИВАНОВА. vk.com/ghest_pskov. Водитель дожидался ГИБДД в кустах - утверждают очевидцы.

Жители дома на Рижском проспекте также отмечают, что сотрудники правоохранительных органов работали на месте ДТП до 23 часов. Затем автомобиль участника аварии увезли на эвакуаторе.

ИСТОЧНИК KP.RU