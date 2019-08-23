2019-08-23T12:09:26+03:00
Происшествия

Водитель, сбивший псковича возле телецентра, оказался сотрудником силового ведомства

По предварительной информации, мужчина был пьян
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Следственный комитет уточнит подробности аварии с участием нетрезвого автолюбителя.Следственный комитет уточнит подробности аварии с участием нетрезвого автолюбителя.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Водитель, сбивший псковича на нерегулируемом пешеходном переходе возле телецентра, оказался сотрудником силового ведомства региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, о ДТП напротив дома 71 по Рижскому проспекту стало известно вечером 22 августа.

Медики сообщают, что пешеход получил черепно-мозговую травму и перелом голени. А следователи отмечают, что виновником аварии оказался сотрудник УМВД. Кроме того, по предварительной информации, мужчина был пьян.

Новые обстоятельства дорожно-транспортного происшествия дали толчок развитию дела. Руководитель СУ СК России по региону Пётр Крупеня потребовал у наиболее опытных сотрудников аппарата проверить факты и уточнить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бежаницах избили и изнасиловали 77-летнюю женщину
"Экопром" предложил два способа вывоза мусора с острова Колпина в Псковском озере
В Пскове планируют построить ещё одну гребную базу для детей и юношества
Полицейские Великих Лук получили пять новых служебных автомобилей
Президент России поздравил псковичей с юбилеем со дня образования региона
Стала известна программа Чемпионата мира по силовому воркауту в Пскове
Семья из Пскова пострадала в масштабном ДТП по вине пьяного водителя из Санкт-Петербурга
На пешеходном переходе возле телецентра в Пскове сбили человека
Псковский стадион «Машиностроитель» присоединят к городским инженерным сетям
В псковском Доме офицеров произошло возгорание
Исторический праздник «Воевода Шуйский» вновь соберёт псковичей в сентябре
Росгвардейцы из Опочки задержали 50-летнего хулигана
Пять населённых пунктов Псковской области получат новые лесопатрульные комплексы
По вине нетрезвого водителя автобус из Псковской области оказался в кювете
В Псковской области разыскивают девочку-подростка, которая сбежала в Европу
Около 400 литров опасного алкоголя без лицензии изъяли псковские полицейские
В Псковской области все школы и детсады допустили к новому учебному году
В ДТП с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек
Глава Псковской области поздравил жителей региона с Днём российского флага
Прокуратура Палкинского района потребовала очистить автодорогу от травы и кустов
Дворянский дом 17 века в Пскове продали за 4,5 миллиона рублей
Псковские депутаты побывали в муниципальных банях города
Активная молодёжь из Псковской области участвует в фестивале "Таврида-арт" в Крыму