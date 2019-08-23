Водитель, сбивший псковича возле телецентра, оказался сотрудником силового ведомства
Водитель, сбивший псковича на нерегулируемом пешеходном переходе возле телецентра, оказался сотрудником силового ведомства региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, о ДТП напротив дома 71 по Рижскому проспекту стало известно вечером 22 августа.
Медики сообщают, что пешеход получил черепно-мозговую травму и перелом голени. А следователи отмечают, что виновником аварии оказался сотрудник УМВД. Кроме того, по предварительной информации, мужчина был пьян.
Новые обстоятельства дорожно-транспортного происшествия дали толчок развитию дела. Руководитель СУ СК России по региону Пётр Крупеня потребовал у наиболее опытных сотрудников аппарата проверить факты и уточнить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU