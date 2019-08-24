2019-08-24T10:43:18+03:00
Общество

В Великих Луках погиб 93-летний мужчина

Дедушка "вышел" на улицу из окна квартиры
Василиса Алексеева
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93-летний дедушка "вышел" из окна.93-летний дедушка "вышел" из окна.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В Великих Лук 93-летний пенсионер выпал из окна квартиры на пятом этаже. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, пожилой мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Происшествие случилось вечером 23 августа. За дедушкой присматривали родственники. В связи с возрастными изменениями в поведении он был ограничен в свободном перемещении по квартире. Сообщается, что пожилой человек не мог выйти через дверь из квартиры и сделал это через окно. Как отметили в ведомстве, происшествие расследует следственный отдел по городу Великие Луки следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

КОНКРЕТНО

За лето 2019 года в Псковской области произошло уже несколько подобных трагедий. В Стругах Красных полуторогодовалая девочка погибла после падения со второго этажа. В городе Великие Луки двухлетний мальчик выпал из окна жилого многоквартирного дома и погиб. Шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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