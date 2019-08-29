2019-08-29T16:05:09+03:00
Происшествия

165 тысяч рублей украли мошенники у пенсионеров Псковской области за сутки

Псковичи продолжают попадаться на удочку преступников
Алиса Солнцева
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Схема не меняется, а псковичи попадаются.Схема не меняется, а псковичи попадаются.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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За сутки псковичи перевели мошенникам более 165 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию обратились трое пострадавших: пенсионеры из Пскова, Острова и Себежа.

Мошенническая схема не меняется, но по-прежнему работает. Так, 61-летней псковичке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он предостерег жительницу Пскова, что с ее счета пытаются украсть деньги, а чтобы не допустить транзакции, женщине необходимо сообщить код из смс-сообщения. Так она лишилась 115 тысяч рублей.

60-летний житель города Острова также стал жертвой лже-сотрудника банка. Мужчина перевел преступнику 4 тысячи рублей.

У пенсионера из Себежа украли 46 тысяч рублей.

Сотрудники Центрального банка разложили по пунктам схему действия мошенников и сообщили "Комсомолке", как действовать, если вам звонит "сотрудник" банка.(ПОДРОБНОСТИ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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