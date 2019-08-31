2019-08-31T14:16:36+03:00
Общество

Псковичи празднуют юбилей 76-й десантно-штурмовой дивизии

На праздник собрались несколько тысяч горожан
Анна БЫСТРОВА
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76-я десантно-штурмовая дивизия празднует юбилей на набережной Великой.76-я десантно-штурмовая дивизия празднует юбилей на набережной Великой.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Жители Псковской области празднуют 80-летний юбилей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков", торжественные мероприятия проходят на набережной реки Великой.

Праздник открылся торжественным приветствием и поздравлениями начальников штаба дивизии. Отдельную благодарность за службу на благо Родины псковским десантникам выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Празднование юбилея 76-й десантно-штурмовой дивизии в Пскове.Светлана Пикалёва

На берегу Великой собрались несколько тысяч жителей региона. Для них выступили творческие коллективы и духовой оркестр десантно-штурмовой дивизии, показательные выступления продемонстрировали кинологи и военнослужащие. В рамках празднования состоялось форсирование реки Великой.

Саксофонный баттл в рамках празднования юбилея 76-й десантно-штурмовой дивизии в Пскове.Светлана Пикалёва

КСТАТИ

Мероприятия завершатся к 14.00. До этого времни для жителей и гостей города на набережной расположились интерактивные площадки, на которых можно осмотреть оружие и предметы экипировки военнослужащих. Кроме того, желающие смогут получить информацию о военной службе в пункте приёма на госслужбу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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