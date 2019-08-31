Псковичи празднуют юбилей 76-й десантно-штурмовой дивизии
Жители Псковской области празднуют 80-летний юбилей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков", торжественные мероприятия проходят на набережной реки Великой.
Праздник открылся торжественным приветствием и поздравлениями начальников штаба дивизии. Отдельную благодарность за службу на благо Родины псковским десантникам выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Празднование юбилея 76-й десантно-штурмовой дивизии в Пскове.Светлана Пикалёва
На берегу Великой собрались несколько тысяч жителей региона. Для них выступили творческие коллективы и духовой оркестр десантно-штурмовой дивизии, показательные выступления продемонстрировали кинологи и военнослужащие. В рамках празднования состоялось форсирование реки Великой.
Саксофонный баттл в рамках празднования юбилея 76-й десантно-штурмовой дивизии в Пскове.Светлана Пикалёва
КСТАТИ
Мероприятия завершатся к 14.00. До этого времни для жителей и гостей города на набережной расположились интерактивные площадки, на которых можно осмотреть оружие и предметы экипировки военнослужащих. Кроме того, желающие смогут получить информацию о военной службе в пункте приёма на госслужбу по контракту.
ИСТОЧНИК KP.RU