2019-08-31T14:15:40+03:00
Общество

Более 300 человек посетили пункт отбора на службу по контракту на праздновании юбилея десантно-штурмовой дивизии в Пскове

Некоторые из них сразу подали заявку о приёме в ряды военнослужащих
Егор ТИМОФЕЕВ
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Псковичи вдохновились навыками военнослужащих и подали заявки на службу по контракту.Псковичи вдохновились навыками военнослужащих и подали заявки на службу по контракту.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Свыше 300 псковичей посетили пункт отбора на службу по контракту в воздушно-десантных войсках на праздновании юбилея 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», мероприятие прошло на набережной реки Великой.

В его рамках все желающие могли не только задать интересующие вопросы и уточнить преимущества службы в армии, но и на месте подать заявку на службу по контракту. Такой возможностью воспользовались несколько псковичей.

- Военная служба по контракту предлагает высокий и стабильный размер денежного довольствия. Второе преимущество - только вооружённые силы могут дать возможность приобретения в собственность на безвозмездной основе жилья по программе накопительно-ипотечного кредитования. Кроме того, значимым плюсом является пенсионное обеспечение, - отметил временно исполняющий обязанности начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области капитан Дмитрий Зайцев.

КОНКРЕТНО

Все желающие пройти службу по контракту в рядах вооружённых сил России могут обратиться по адресу: город Псков, улица Первомайская, д.38. Заинтересованных проконсультируют по всем вопросам с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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