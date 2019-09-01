Работница островской почты семь месяцев воровала деньги из кассы

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-01T09:28:38+03:00

Чтобы начальник ничего не заподозрил, женщина подделывала отчёты

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Работница почтамта в городе Острове Псковской области около семи месяцев воровала деньги из кассы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Островской межрайонной прокуратуре, с июля 2018 по январь 2019 женщина регулярно присваивала чужие деньги.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, обманщица действовала по проверенной схеме. Чтобы скрыть недостаток средств в кассе, она подделывала учётные документы. Благодаря этому ей удалось украсть 300 тысяч рублей.

Суд назначил женщине два года условного лишения свободы и обязал её выплатить похищенные деньги.

КСТАТИ

В августе 2019 года в Псковской области вынесли приговор ещё одной сотруднице почты. Женщина присвоила около 500 тысяч рублей из кассового аппарата и с выплат населения по квитанциям за электричество.

ИСТОЧНИК KP.RU