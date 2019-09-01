Работница островской почты семь месяцев воровала деньги из кассы
Работница почтамта в городе Острове Псковской области около семи месяцев воровала деньги из кассы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Островской межрайонной прокуратуре, с июля 2018 по январь 2019 женщина регулярно присваивала чужие деньги.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, обманщица действовала по проверенной схеме. Чтобы скрыть недостаток средств в кассе, она подделывала учётные документы. Благодаря этому ей удалось украсть 300 тысяч рублей.
Суд назначил женщине два года условного лишения свободы и обязал её выплатить похищенные деньги.
КСТАТИ
В августе 2019 года в Псковской области вынесли приговор ещё одной сотруднице почты. Женщина присвоила около 500 тысяч рублей из кассового аппарата и с выплат населения по квитанциям за электричество.
ИСТОЧНИК KP.RU