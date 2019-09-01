Квесты, клуб виртуальной реальности и университетские велосипеды ждут студентов ПсковГУ в День знаний в Финском парке

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-01T12:55:16+03:00

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В честь Дня знаний в Финском парке студентов Псковского государственного университета 1 сентября ждут квесты, клуб виртуальной реальности, фотозоны и даже университетские велосипеды. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», госуниверситет организовал обширную программу для первокурсников. Её главная цель – познакомить ребят со структурой вуза и с первого дня вовлечь их в жизнь ПсковГУ.

Праздник начался в 11 часов. С приветствием к студентам обратилась врио ректора Наталья Ильина.

- Хочется пожелать вам, чтобы жизненный период, который связывает вас с университетом ассоциировался с открытиями. Пусть девиз, которого я всегда придерживаюсь в жизни, «Не бойся меняться сам, не бойся менять всё вокруг себя», будет инструментом для развития ПсковГУ, - подытожила она.

До 18.00 на свежем воздухе будут работать площадки от ресурсного центра добровольчества, военно-исторического клуба, студенческого спортивного клуба и педагогического отряда «Снежный кот» и других объединений.

Завершит праздник студентов ПсковГУ дискотека. Она стартует после шести часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU