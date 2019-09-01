Жителям Печор показали мастер-класс по воркауту на новой площадке
Жителям города Печоры Псковской области показали мастер-класс по воркауту на территории новой площадки районного центра. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», во время торжественного открытия детской и спортивной площадок к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой обратились жители Печор.
От лица горожан молодые супруги попросили организовать показательные выступления по воркауту. Об этом глава региона рассказал на своей официальной странице в соцсети.
Михаил Ведерников связался с псковскими атлетами из команды StreetWorkout и попросил их оказать содействие. Как отметил губернатор Псковской области, спортсмены пошли навстречу и 31 августа провели мастер-классы по воркауту и паркуру на новой площадке для печерян.
- Активные жители включаются и уже сами инициируют движение вокруг нового места активностей - это круто! Такие инициативы мы всегда будем поддерживать! – пообещал Михаил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU