2019-09-01T12:52:28+03:00
Спорт

Жителям Печор показали мастер-класс по воркауту на новой площадке

Мероприятие прошло по просьбе жителей города
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Юные печеряне понаблюдали за псковскими спортсменами на мастер-классе по силовому воркауту.Юные печеряне понаблюдали за псковскими спортсменами на мастер-классе по силовому воркауту.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Жителям города Печоры Псковской области показали мастер-класс по воркауту на территории новой площадки районного центра. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», во время торжественного открытия детской и спортивной площадок к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой обратились жители Печор.

От лица горожан молодые супруги попросили организовать показательные выступления по воркауту. Об этом глава региона рассказал на своей официальной странице в соцсети.

Михаил Ведерников связался с псковскими атлетами из команды StreetWorkout и попросил их оказать содействие. Как отметил губернатор Псковской области, спортсмены пошли навстречу и 31 августа провели мастер-классы по воркауту и паркуру на новой площадке для печерян.

- Активные жители включаются и уже сами инициируют движение вокруг нового места активностей - это круто! Такие инициативы мы всегда будем поддерживать! – пообещал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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