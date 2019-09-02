2019-09-02T10:40:37+03:00
Происшествия

Директор печорского предприятия съездил в отпуск за границу на служебном автомобиле

Руководителя накажут за самоуправство
Алиса Солнцева
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В отпуск на служебном автомобиле.В отпуск на служебном автомобиле.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директор управляющей организации в Печорском районе для поездки за границу использовал служебный автомобиль.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре области, в мае 2019 года директор муниципального предприятия «Благоустройство» уехал в кратковременный отпуск за границу Российской Федерации на служебной «Ладе Веста».

Исполняющий обязанности мирового судьи участка № 13 Печорского района признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. За самоуправтсво директору предприятия вынесли предупреждение.

КСТАТИ

Кроме того, недавно стало известно, что громкое дело об использовании служебного положения заместителем губернатора Псковской области передано в городской суд. Однако получение взятки наказывается уже уголовным кодексом Российской Федерации. (Подробнее...).

ИСТОЧНИК KP.RU

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