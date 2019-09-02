Директор печорского предприятия съездил в отпуск за границу на служебном автомобиле
Директор управляющей организации в Печорском районе для поездки за границу использовал служебный автомобиль.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре области, в мае 2019 года директор муниципального предприятия «Благоустройство» уехал в кратковременный отпуск за границу Российской Федерации на служебной «Ладе Веста».
Исполняющий обязанности мирового судьи участка № 13 Печорского района признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. За самоуправтсво директору предприятия вынесли предупреждение.
КСТАТИ
Кроме того, недавно стало известно, что громкое дело об использовании служебного положения заместителем губернатора Псковской области передано в городской суд. Однако получение взятки наказывается уже уголовным кодексом Российской Федерации. (Подробнее...).
ИСТОЧНИК KP.RU