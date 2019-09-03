2019-09-03T17:52:41+03:00
Общество

С 14 октября телевизоры псковичей отключат от аналогового сигнала

В регионе увеличили срок перехода на цифровое вещание
Егор ТИМОФЕЕВ
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С середины осени Псковская область избавится от аналогового вещания.С середины осени Псковская область избавится от аналогового вещания.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 14 октября телевизоры жителей Псковской области отключат от аналогового сигнала. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, в этот день после утреннего выпуска новостей Псковской области экраны будут транслировать картинку с надписью «Телевизор не принимает сигнал».

Об этом на совещании в администрации региона заявили участники рабочей группы, созданной для скорейшего перехода к цифровому ТВ. Они также отметили, что помимо надписи о прекращении работы аналоговых сигналов, на экранах расскажут где приобрести и как установить цифровую приставку. Подробнее о компенсации стоимости приставок ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Псковская область стала одним из тех регионов, которым увеличили срок перехода на цифровое ТВ. Специалисты готовы решить все вопросы, связанные с подключением приставок. Для этого нужно позвонить по номеру 8-800-100-60-11 и рассказать о своей проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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