Водитель «Шевроле» въехал в автобусную остановку в Пскове и погиб
Автомобиль «Шевроле» въехал в автобусную остановку в Пскове, водитель погиб. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 4 сентября в 7:40 на остановке у дома №115 на улице Леона Поземского в Пскове произошло ДТП.
67-летний водитель «Шевроле» въехал в автобусную остановку, на которой находилось около 10 человек. Некоторые успели отскочить, а четыре женщины получили травмы. Как сообщили в пресс-службе, пострадавшие госпитализированы в областную и городскую больницы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, у других обнаружили ушибы и переломы.
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На пассажирском кресле в автомобиле находился 20-летний сын водителя, он не пострадал, Водитель скончался на месте аварии.
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Предположительно, мужчине стало плохо, и он не справился с управлением, однако следственно-оперативная группа УМВД и сотрудники ГИБДД еще выясняют обстоятельства на месте происшествия.
Фото: пресс-служба УМВД. На автобусной остановке в момент аварии находилось 10 человек.
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