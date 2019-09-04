2019-09-04T11:21:05+03:00
Происшествия

Водитель «Шевроле» въехал в автобусную остановку в Пскове и погиб

Пострадали четыре женщины, ожидавшие автобус
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба УМВД. Фотография с места ДТП.Фото: пресс-служба УМВД. Фотография с места ДТП.
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Автомобиль «Шевроле» въехал в автобусную остановку в Пскове, водитель погиб. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 4 сентября в 7:40 на остановке у дома №115 на улице Леона Поземского в Пскове произошло ДТП.

67-летний водитель «Шевроле» въехал в автобусную остановку, на которой находилось около 10 человек. Некоторые успели отскочить, а четыре женщины получили травмы. Как сообщили в пресс-службе, пострадавшие госпитализированы в областную и городскую больницы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, у других обнаружили ушибы и переломы.

Иномарка врезалась в остановку в Пскове.ВИДЕО: УМВД России по Псковской области.! другой источник

На пассажирском кресле в автомобиле находился 20-летний сын водителя, он не пострадал, Водитель скончался на месте аварии.

В Пскове автомобиль протаранил остановку, на которой пешеходы ждали автобус.ВИДЕО: УМВД России по Псковской области.! другой источник

Предположительно, мужчине стало плохо, и он не справился с управлением, однако следственно-оперативная группа УМВД и сотрудники ГИБДД еще выясняют обстоятельства на месте происшествия.

Фото: пресс-служба УМВД. На автобусной остановке в момент аварии находилось 10 человек.

Фото: пресс-служба УМВД. На автобусной остановке в момент аварии находилось 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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