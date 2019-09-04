2019-09-04T11:34:35+03:00
Происшествия

Стали известны диагнозы четырех псковичек, которые пострадали во время тарана автобусной остановки

В результате происшествия женщины получили открытые переломы и черепно-мозговые травмы
Анна БЫСТРОВА
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Очевидцы настаивают: псковички собирались поехать на дачи. ФОТО: УМВД России по Псковской области.Очевидцы настаивают: псковички собирались поехать на дачи. ФОТО: УМВД России по Псковской области.
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Стали известны предварительные диагнозы четырех псковичек, которые пострадали во время тарана автобусной остановки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, иномарка «Шевроле» въехала в остановку общественного транспорта на Леона Поземского около 7.40 утра.

В момент трагедии автобус ожидали около десятка горожан. Автомобиль задел четырёх женщин. Очевидцы настаивают, что на многолюдной остановке ранним утром псковички ждали дачный автобус. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия, госпитализировала пострадавших.

Как установили медики, 79-летняя псковичка получила открытый перелом бедра, 67-летняя пострадавшая — перелом плеча, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Черепно-мозговые травмы и ссадины получили и 64-летняя и 53-летняя псковички, одна из пострадавших в результате аварии также получила открытый перелом голени и травму живота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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