Индивидуальные условия для зарплатных клиентов Забайкальского края предоставит банк "Открытие"

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-04T11:50:28+03:00

В планах банка до конца года – увеличить в 2,2 раза выдачи кредитов во втором полугодии и довести объем кредитного портфеля до 1,8 млрд рублей

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Банк «Открытие» предоставит индивидуальные условия для зарплатных клиентов- бюджетных организаций Забайкальского края и будет участвовать в благотворительных проектах совместно с региональной и местными администрациями городов края.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", в настоящее время на территории региона под единым брендом «Открытие» работает три офиса банка. Парк банкоматов насчитывает 40 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 100 POS-терминалов.

По итогам 1 полугодия 2019 года объем кредитного портфеля банка «Открытие» в Забайкальском крае достиг 500 млн рублей, показав рост с начала года на 30 %. Открыты ипотечный модуль и центр малого и среднего бизнеса, сформирована сильная команда профессионалов.

В планах банка до конца года – увеличить в 2,2 раза выдачи кредитов во втором полугодии и довести объем кредитного портфеля до 1,8 млрд рублей. Важными задачами бизнеса в регионе являются рост клиентской базы за счет физических лиц, предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, запуск новых современных продуктовых предложений и обеспечение высококлассного банковского сервиса и индивидуального подхода ко всем категориям клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU