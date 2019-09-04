В Псковской области ликвидировали 112 свалок

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-04T13:03:09+03:00

Сообщить о залежах мусора в неположенном месте может каждый

Изменить размер текста: A A

В Псковской области зафиксировано 300 несанкционированных свалок, 112 из них уже ликвидировали. Как сообщает «Комсомольской правде – Псков» корреспондент Псковского агентства информации, руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», региональный координатор проекта Общероссийского Народного фронта «Генеральная уборка» Сергей Елизаров рассказал на пресс-конференции о результатах проекта «Генеральная уборка».

Сергей Елизаров назвал проект народным, так как интерактивная карта свалок составляется самими псковичами: они наносят объект на карту, общественники сообщают в ведомства и проверяют ход ликвидации скопления отходов.

Также координатор проекта отметил, что каждый год на карте появляются свалки с опасными отходами - батарейками, люминесцентными лампами. В конце мая «Комсомолка» писала об одной из опасных свалок ртутьсодержащих ламп, которую оперативно ликвидировали после публичного обращения активиста к губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU