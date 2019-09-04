Банк «Открытие» примет участие в реализации социально-экономических проектов Кемеровской области

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-04T14:41:10+03:00

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В рамках V Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Были определены проекты, в финансировании которых банк готов принять участие уже в 2019 году.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", Банк «Открытие» намерен участвовать в строительстве новых и реконструкции действующих детских садов и школ региона, в проекте лизингового финансирования покупки городского транспорта для города Кемерово.

Одним из направлений сотрудничества банка «Открытие» в рамках соглашения станет выдача банковских гарантий по программе Фонда развития моногородов. Суть программы - предоставление беспроцентных займов предприятиям МСБ в моногородах сроком на 15 лет на сумму до 250 млн рублей под гарантии банка.

На данный момент на территории Кемеровской области под единым брендом «Открытие» в 11 городах работает 19 офисов банка, одна зона Private Banking и два центра малого и среднего бизнеса. По количеству отделений банк занимает 3-е место в регионе. Парк банкоматов насчитывает 188 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено 944 POS-терминала. Через устройства и сервисы банка «Открытие» в регионе можно оплатить 750 видов услуг.

По итогам 1 полугодия 2019 года кредитный портфель банка «Открытие» в Кемеровской области увеличился вдвое и составил 6,8 млрд рублей. Портфель одобренных лимитов при этом вырос более чем в 12 раз, портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса с начала 2019 года вырос более чем в 14 раз, малого и среднего бизнеса – почти в вдвое. Открыты центры малого и среднего бизнеса, сформирована сильная команда профессионалов. Объем средств на депозитах банка за полугодие увеличился на 7% в основном за счет привлечения средств бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU