Дело мотоциклиста, сбившего девочку на проспекте Энтузиастов в Пскове, направлено в суд

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-04T17:44:53+03:00

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Мужчина, в апреле сбивший девочку и ее маму на проспекте Энтузиастов в Пскове, предстанет перед судом. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, первый заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение.

33-летний мужчина обвиняется по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса: нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения.

Следователь установил, что нетрезвый мужчина без водительских прав в апреле этого года взял у товарища мотоцикл «Хонда» и вместе с ним отправился кататься по городу.

Водитель разогнал мотоцикл до 110 километров в час и, несмотря на то, что автомобили на нерегулируемом переходе пропускали пешеходов, не остановился. Обвиняемый сбил девочку и ее маму. Ребенок погиб. Пассажир получил тяжкий вред здоровью. Об этом "Комсомолка" рассказывала со слов очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU