2019-09-05T09:52:21+03:00
Общество

Трехлетняя малышка из Пскова Кира Дегтярева едет на реабилитацию

185 тысяч рублей на восстановление девочки собрали псковичи
Алиса Солнцева
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Фото: informpskov.ru. Возможно, курс реабилитации поможет малышке самостоятельно ходить.Фото: informpskov.ru. Возможно, курс реабилитации поможет малышке самостоятельно ходить.
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В ближайшее время Кира Дегтярева с мамой отправятся в Нижегородскую клинику на реабилитацию. Как узнала «Комсомольская правда – Псков» из новости на официальной странице Детского фонда в социальной сети «Вконтакте», сбор средств для трехлетней псковички закрыт.

Более 113 тысяч рублей псковичи пожертвовали через региональное отделение Детского фонда, 47 тысяч рублей принесла продажа благотворительного торта на «Медовом фестивале», 17 тысяч рублей внесли участники музыкального фестиваля «Добрый рок» и еще 8 тысяч рублей принесли акции в кафе от «Добрых бобров».

У Киры Дегтяревой перинатальное поражение центральной нервной системы, первичный иммунодефицит и детский церебральный паралич, и ей требуется реабилитация стоимостью 185 тысяч рублей. Благодаря неравнодушным псковичам Кира с мамой отправятся в клинику, где с ней будут работать психологи, логопеды и врачи ЛФК.

Как пишут в Детском фонде, курс реабилитации существенно улучшит здоровье девочки и, возможно, поможет ей самостоятельно ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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