2019-09-05T17:11:34+03:00
Общество

Михаил Ведерников поставил Бежаницы в пример другим районам Псковской области

Губернатор отметил высокие темпы работ по созданию комфорта для пешеходов и водителей района
Анна БЫСТРОВА
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Руководство района стремится направить средства на благоустройство дорог и зданий.Руководство района стремится направить средства на благоустройство дорог и зданий.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил Бежаницкий район в пример другим образованиям региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, во время рабочего визита в муниципалитет 5 сентября губернатор отметил высокие темпы работ по созданию комфортной городской среды.

Глава Псковской области и руководитель района Сергей Михеев прогулялись по центру посёлка и проверили уровень ремонтных работ на дорогах. В этом году на укладку нового асфальта, замену труб и установку павильонов для пассажиров общественного транспорта власти потратили порядка 25 миллионов рублей.

Глава Бежаницкого района подчеркнул, что на оставшиеся деньги в посёлке планируют облагородить тротуары и заасфальтировать один из переулков.

Губернатор остался доволен темпами благоустройства посёлка.

- Район преображается. Такие районы, которые работают в регионе наиболее активно, могут рассчитывать на дополнительное финансирование, - отметил он по итогам встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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