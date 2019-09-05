Михаил Ведерников поставил Бежаницы в пример другим районам Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил Бежаницкий район в пример другим образованиям региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, во время рабочего визита в муниципалитет 5 сентября губернатор отметил высокие темпы работ по созданию комфортной городской среды.
Глава Псковской области и руководитель района Сергей Михеев прогулялись по центру посёлка и проверили уровень ремонтных работ на дорогах. В этом году на укладку нового асфальта, замену труб и установку павильонов для пассажиров общественного транспорта власти потратили порядка 25 миллионов рублей.
Глава Бежаницкого района подчеркнул, что на оставшиеся деньги в посёлке планируют облагородить тротуары и заасфальтировать один из переулков.
Губернатор остался доволен темпами благоустройства посёлка.
- Район преображается. Такие районы, которые работают в регионе наиболее активно, могут рассчитывать на дополнительное финансирование, - отметил он по итогам встречи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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