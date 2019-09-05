Псковская областная филармония отпразднует 75-летие грандиозным концертом

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-05T19:37:29+03:00

Фото: tkd-pskov.ru. В филармонии появилось современное звуковое оборудование, какое вряд ли есть в других регионах Северо-Запада.

Изменить размер текста: A A

Псковской областной филармонии в этом году исполняется 75 лет. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной открытию 76-го сезона, важнейшими событиями этого музыкального «года» станут 75-летие филармонии и 40-летие ансамбля «Псков».

- 25 октября мы будем праздновать день рождения и хотим, чтобы гала-концерт воспринимался жителями как важное событие в жизни региона, - отмечает Елизавета Барышникова, директор Псковской областной филармонии.

Ведь именно зрительская поддержка стимулирует музыкантов к постоянному развитию.

- Доверие аудитории позволяет нам больше рисковать и мотивирует нас на постоянный рост и повышение качества звучания оркестра, - поделился художественный руководитель, главный дирижер оркестра Николай Хондзинский и рассказал о появлении в оркестре новых музыкантов.

Откроет филармонический сезон 2019-2020 грандиозный концерт – самое знаменитое сочинение Карла Орфа легендарная кантата «Кармина Бурана».

ИСТОЧНИК KP.RU