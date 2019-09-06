2019-09-06T09:46:14+03:00
Общество

Новый парк появится на Запсковье

Между новым детским садом и «Лентой» подходящее место для общественного пространства
Алиса Солнцева
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Родителям будет гораздо приятнее водить детей в сад через благоустроенный парк.Родителям будет гораздо приятнее водить детей в сад через благоустроенный парк.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Губернатор Псковской области опровергнул информацию о том, что между новым детским садом и гипермаркетом «Лента» на Запсковье появится какое-либо здание. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников считает, что на этом месте стоит обустроить парк.

- Комфортное общественное пространство может стать местом притяжения для жителей микрорайона. При благоустройстве территории будут учтены пожелания псковичей, - заявил глава региона.

На данный момент участок находится в федеральной собственности, однако администрация области уже обратилась в Росимущество с просьбой о передаче земли в собственность региона.

В рамках проекта «Демография» на Запсковье строится детский сад на 270 мест. Зеленая зона и детские площадки вблизи дошкольного учреждения станут уютным и конфортным местом для отдыха и прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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