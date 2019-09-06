2019-09-06T10:21:30+03:00
Происшествия

В Великих Луках «Фольксваген» сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе

Пострадавшие госпитализированы
Максим Дмитриев
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Водитель не отрицает вину.Водитель не отрицает вину.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Великих Луках «Фольксваген Амарок» сбил бабушку с внуком. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП произошло 5 сентября около 2 часов дня на Октябрьском проспекте.

72-летняя женщина с 9-летним внуком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 63-летний водитель иномарки не остановился перед пешеходным переходом и сбил бабушку с внуком. Официально установлено, что мужчина был трезв. Владелец авто – житель деревни Поречье Великолукского района.

Как сообщили в пресс-службе, пенсионерка получила закрытые переломы конечностей и ушибы, у мальчика – ушиб бедра. Пострадавшим потребовалась госпитализация на скорой помощи.

За последнее время в Псковской области это не единственное происшествие на нерегулируемом пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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