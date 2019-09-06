На Сиреневом бульваре в Пскове установят одностороннее движение

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-06T12:57:38+03:00

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Городская комиссия по безопасности дорожного движения вводит одностороннее движение транспорта по Сиреневому бульвару в Пскове. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

Ремонт Сиреневого бульвара в рамках строительства квартала «Северный» привел к сужению проезжей части. Как отметил на заседании заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Градский, расширять улицу в ближайшее время не будут, поэтому рационально вернуться к одностороннему движению, которое было установлено здесь прежде.

Присутствующие заметили, что наиболее продуктивным вариантом было бы расширение дороги, которое позволило бы машинам свободно передвигаться даже при припаркованных на на бульваре авто. Однако реконструкцию дороги управление городского хозяйства в ближайшее время не предусматривает, а выходом из ситуации может стать перестройка транспортной развязки в данной части города.

Кроме того, на заседании решили установить дополнительный светофор на Октябрьском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU