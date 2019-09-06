Новый светофор установят у Детского парка в Пскове
У Детского парка в Пскове появится еще один светофор. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации. 6 сентября в Пскове прошло заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения, на котором рассмотрели предложение об установке на нерегулируемом пешеходном переходе у магазина «Арбат» светофора.
На данном участке дороги большой поток пешеходов. Переходя по нерегулируемому переходу один за одним, люди приостанавливают автомобильное движение. Участники заседания предложили установить светофор с «кнопкой».
- Люди будут перебегать на красный, спеша к подошедшему автобусу, - отметил начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт, выразив несогласие с данным предложением.
Однако большинство членов комиссии проголосовало за установку дополнительного светофора на Октябрьском проспекте в Пскове.
Это не единственное решение, принятое сегодня на заседании комиссии. Изменения касаются и движения транспорта на Сиреневом бульваре.
ИСТОЧНИК KP.RU