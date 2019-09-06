В Псковской областной филармонии появилась новая система скидок

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-06T14:29:30+03:00

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Псковская областная филармония запускает новую систему скидок. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» стало известно на пресс-конференции, посвященной открытию 76-го филармонического сезона.

Ярмарка традиционных абонементов состоится с 12 по 16 сентября. На ней можно будет приобрести детский, семейный абонементы и абонемент в виртуальный концертный зал.

А с середины сентября заработает новая скидочная система, которая позволяет каждому слушателю создать свой собственный абонемент.

- Мы решили, что нашим слушателям будет интереснее создать себе абонемент самостоятельно и таким образом получить скидки на билеты, - отметил художественный руководитель оркестра Николай Хондзинский.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова заметила, что в данном случае фактически работает система абонементов, но теперь слушатель не обязан покупать концертную серию, определяемую филармонией, он выбирает те мероприятия, которые ему интересны, и получает большую скидку.

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ИСТОЧНИК KP.RU