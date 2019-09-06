2019-09-06T17:59:02+03:00
Общество

Псковские мотоциклисты считают, что обучение в автошколах необходимо преобразовать

Участники Международного кубка по мотоджимхане назвали конкретные пункты
Алиса Солнцева
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В Пскове проходит Второй международный кубок по мотоджимхане.В Пскове проходит Второй международный кубок по мотоджимхане.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Участники мотоджимханы предложили преобразовать обучение в российских автошколах, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с круглого стола, посвященного качеству подготовки мотоциклистов в России и в странах Европы.

По мнению мотоциклистов, управлять двухколесным транспортом гораздо сложнее, чем автомобилем, и часов на обучение выделяется недостаточно. Участники круглого стола назвали конкретные точки преобразования, которые повысят навыки вождения мотоциклистов.

Во-первых, в экзамен должно включаться вождение по городу, причем испытания необходимо усложнить.

Во-вторых, в автошколах должны быть мотоциклы более высокого класса. Ученик готовится к вождению на транспортном средстве низкой мощности, а потом приобретает мотоцикл с двигателем «на литр» и не может справиться с управлением.

В-третьих, в России необходимо установить возраст и срок водительского стажа, по достижению которых человек сможет ездить на мощном спортивном мотоцикле.

А «второй ступенью» в овладении мастерством мотовождения участники круглого стола считают мотоджимхану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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