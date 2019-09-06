Великие Луки станут точкой роста – отметил Михаил Ведерников на встрече с промышленниками

СЕГОДНЯ 18:18 2019-09-06T18:21:17+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что Великие Луки и район станут точками роста промышленности и сельского хозяйства региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом глава региона напомнил собравшимся на встрече с великолучанами, состоящими в региональном отделении Союза промышленников и предпринимателей.

Михаил Ведерников 6 сентября обсудил с руководителями великолукских предприятий меры поддержки. Губернатор заверил, что в настоящее время регион договаривается о выделении дополнительных средств на развитие промышленности. При этом 9 районов, которых точно коснутся изменения, уже названы. Великие Луки и Новосокольнический район, в котором построят современную молочную ферму, оказались в их числе.

Участники совещания обсудили также нехватку квалифицированных кадров. В продолжение этого вопроса глава Псковской области рассказал, что при поддержке «Транснефти» в Великих Луках появится свой кванториум, а в дальнейшем может появиться и собственный кикоинский класс. Эти учреждения, уверен Михаил Ведерников, пробудят интерес к промышленности у юных горожан и способствуют их приходу в востребованные профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU