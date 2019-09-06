Промышленников из Великих Лук призвали присоединиться к созданию повестки псковского экономического форума

СЕГОДНЯ 20:44 2019-09-06T20:44:05+03:00

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Промышленников и предпринимателей, проживающих в городе Великие Луки Псковской области, призвали присоединиться к созданию повестки псковского экономического форума. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобную просьбу озвучил губернатор региона Михаил Ведерников во время визита в муниципалитет 6 сентября.

На встрече с представителями регионального Союза промышленников и предпринимателей глава Псковской области напомнил, что с этого года Псков будет ежегодно принимать экономический форум под названием «Путь навстречу». В этой связи Михаил Ведерников выразил готовность выслушать пожелания по улучшению работы площадок форума и пригласил бизнесменов к сотрудничеству.

КСТАТИ

Губернатор Псковской области предложил великолукским предпринимателям побывать с бизнес-миссией в Латвии и продемонстрировать потенциал региона за рубежом. Михаил Ведерников заметил, что его рабочий визит в эту страну состоится 8 и 9 октября.

- Кто готов поехать, мы включим в состав делегации, - подытожил глава Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU