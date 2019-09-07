Вице-губернатор Псковской области встретилась с родителями воспитанников ДДТ по поводу соседства с «Подростком»
Вице-губернатор Псковской области встретилась с родителями воспитанников Дома детского творчества в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной администрации, губернатор поручил своему заместителю обсудить с родителями вопросы организации совместного учебного процесса.
Ранее родители детей, посещающих псковский Дом детского творчества, обратились к Михаилу Ведерникову. Они были обеспокоены соседством с образовательным центром, направленность и программа которого идут вразрез с творческими занятиями в ДДТ.
Заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель комитета по образованию Александр Седунов и представители органов городской власти выслушали предложения родителей и обсудили возможности объединения учебных потоков.
Фото: pskov.ru. Власти вместе с родителями искали лучшее решение объединения учебных потоков.
Вера Емельянова поручила подготовить проект и смету ремонта здания на улице Гражданской и к 1 октября разработать план работ. Средства на капитальный ремонт выделят из городского бюджета. Здание предполагают отремонтировать за 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU