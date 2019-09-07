2019-09-07T10:36:22+03:00
Общество

Вице-губернатор Псковской области встретилась с родителями воспитанников ДДТ по поводу соседства с «Подростком»

Здание на Гражданской планируют отремонтировать за 2 года
Алиса Солнцева
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"Подросток" не прекратит работу на время ремонта."Подросток" не прекратит работу на время ремонта.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вице-губернатор Псковской области встретилась с родителями воспитанников Дома детского творчества в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной администрации, губернатор поручил своему заместителю обсудить с родителями вопросы организации совместного учебного процесса.

Ранее родители детей, посещающих псковский Дом детского творчества, обратились к Михаилу Ведерникову. Они были обеспокоены соседством с образовательным центром, направленность и программа которого идут вразрез с творческими занятиями в ДДТ.

Заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель комитета по образованию Александр Седунов и представители органов городской власти выслушали предложения родителей и обсудили возможности объединения учебных потоков.

Фото: pskov.ru. Власти вместе с родителями искали лучшее решение объединения учебных потоков.

Фото: pskov.ru. Власти вместе с родителями искали лучшее решение объединения учебных потоков.

Вера Емельянова поручила подготовить проект и смету ремонта здания на улице Гражданской и к 1 октября разработать план работ. Средства на капитальный ремонт выделят из городского бюджета. Здание предполагают отремонтировать за 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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