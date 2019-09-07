Соревнования по гребле и верховой езде пройдут в Пскове 8 сентября

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-07T12:27:31+03:00

Свое мастерство покажут и юные спортсмены, и взрослые. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Первенство области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут в Пскове 8 сентября. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации города.

На Первенство Псковской области по выездке приедут спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленобласти и Великого Новгорода. Участники разных возрастов покажут артистичное управление лошадью и выработанные «танцевальные» схемы.

КОНКРЕТНО

Соревнования по конному спорту начнутся в 11:00 на территории КСК «Родина».

Фото: pskovgorod.ru. Завершится соревновательный день торжественным парадом участников в 14:00.

Также 8 сентября состоится Марафон Псковской области и региональные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены младше 18 лет выступят на дистанциях 5, 10 и 20 километров, взрослые гребцы преодолеют 30 километров. На состязания приедут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, а также Литвы и Белоруссии.

КОНКРЕТНО

Соревнования по гребле начнутся в 11:00 на территории гребной базы «Ника» после парада участников в 10:30. Торжественное награждение состоится в 14:00.

В этот же день пройдет Второй международный кубок по мотоджимхане.

ИСТОЧНИК KP.RU