Азарт, падения, спасение и трагедии увидят зрители на мотоджимхане в Пскове

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-07T09:39:45+03:00

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Участники Второго международного кубка по мотоджимхане приглашают псковичей на зрелищные состязания. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», мотоциклисты из разных стран провели круглый стол, где рассказали о предстоящих соревнованиях, о своем опыте вождения и предложили улучшить программу обучения в автошколах.

- Там будет азарт, падения, «спасение» и трагедии, - предваряет Сергей Пекутко, организатор движения мотоджимханы в России, судья Кубка. «Спасение» - это трюк, при котором зрителю кажется, что водитель вот-вот упадет, но он удерживается и возвращает транспорт в естественное положение.

На соревнования съехались участники из Латвии, Эстонии, Нидерландов, Белоруссии и разных городов России: Сочи, Воронежа, Пензы, Санкт-Петербурга, Рязани, Великого Новгорода и, конечно, Пскова. Любовь к фигурному вождению мотоцикла собрала более 60 человек. В списках значатся и мотоледи.

Мотоциклисты приехали на круглый стол сразу после тренировки.Фото: Елизавета Славятинская

КОНКРЕТНО

В 11 часов 8 сентября начинается регистрация участников и изучение трассы, соревнования стартуют около 12 часов дня у ТРЦ «FJORD PLAZA» в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU