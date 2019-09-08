Более 6 процентов жителей Псковской области проголосовали к этому часу

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-08T11:56:39+03:00

На выборах задействовано более 200 наблюдателей, более 100 сотрудников правоохранительных органов, росгвардейцы и народные дружинники. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Через два часа после начала голосования явка на выборы в Псковской области превысила шесть процентов. По данным председателя избирательной комиссии региона Михаила Иванова на 10:00, свой голос отдали уже 5065 граждан.

Всего в Псковской области работают 114 избирательных участков. Наибольшая активность, по данным на 10:00, замечена на выборах главы Усвятского района: 555 человек, что составляет 14,78 процента избирателей района.

На выборах глав районов показатели следующие: Бежаницкий район - 6,21% (608 человек), Дновский - 5,66% (574 человек), Новоржевский - 9,11%( 626 человек), Пустошкинский - 9,55% (679 человек), Пушкиногорский - 7,72% (578 человек).

На дополнительных выборах: Псковское областное собрание - 4,25% (1092 человек), Собрание депутатов Великолукского района - 2,00% (75 чел.), Собрание депутатов Соснового Бора - 2,13% (3 чел.), Собрание депутатов Дновского района - 27%( 216 чел), Псковская гордума - 4,47% (442 человека).

На выборах депутатов сельских поселений: Карамышевская волость - 4,34% (131 чел.), Середкинская волость - 2, 37% (77 чел.).

ИСТОЧНИК KP.RU