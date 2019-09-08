2019-09-08T09:13:27+03:00
Общество

В Псковской области открылись избирательные участки

В регионе проходит 13 избирательных кампаний
Максим Дмитриев
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В голосовании могут принять участие около 92 тысяч псковичей.В голосовании могут принять участие около 92 тысяч псковичей.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Псковской области уже работают 114 избирательных участков. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, в Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях.

В единый день голосования псковичи выбирают глав районов: Пушкиногорского, Усвятского, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского и Бежаницкого. В Псковском районе пойдут выборы в собрания депутатов Середкинской и Карамышевской волостей. Также состоятся довыборы в Псковское областное собрание, в Собрание депутатов Великолукского района, в собрание депутатов Соснового Бора Себежского района, в собрание депутатов Дновского района и в Псковскую городскую думу.

Люди с ограниченными возможностями до 14:00 могут подать заявление в избирательную комиссию по месту жительства, чтобы проголосовать, находясь дома.

Впервые в Псковской области петербуржцы смогут проголосовать за губернатора Санкт-Петербурга.

Подсчет голосов упрощается наличием системы QR-кодов и комплексов обработки избирательных бюллетеней.

КОНКРЕТНО

Голосование продлится с 8:00 до 20:00.

В единый день голосования до 22:00 работает общественная горячая линия для связи с избирателями: 8 (900) 995-64-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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