Заместитель губернатора и глава администрации Пскова проголосовали на выборах

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-08T14:00:17+03:00

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- Если мы не выберем, то выберут за нас. Мы обязаны в этот день принять участие в голосовании, - заявил Александр Братчиков, глава администрации города Пскова. О том, что Александр Братчиков проголосовал на довыборах «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: informpskov.ru. Глава администрации сделал свой выбор.

По мнению главы городской администрации, от результатов голосования 8 сентября будет зависеть судьба города и области.

На избирательном участке в школе №12 свой голос отдала Вера Емельянова, первый вице-губернатор Псковской области.

Жители Псковской области активно голосуют на 114 избирательных участках. Данные о явке на 12 часов уже сообщил избирком.

В УМВД России по Псковской области сообщили, что нарушений к этому времени выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU