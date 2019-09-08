2019-09-08T14:00:17+03:00
Общество

Заместитель губернатора и глава администрации Пскова проголосовали на выборах

От результатов голосования зависит судьба города и области
Максим Дмитриев
Поделиться:
8 сентября в Псковской области проходят выборы глав районов и депутатов законодательных собраний.8 сентября в Псковской области проходят выборы глав районов и депутатов законодательных собраний.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

- Если мы не выберем, то выберут за нас. Мы обязаны в этот день принять участие в голосовании, - заявил Александр Братчиков, глава администрации города Пскова. О том, что Александр Братчиков проголосовал на довыборах «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: informpskov.ru. Глава администрации сделал свой выбор.

Фото: informpskov.ru. Глава администрации сделал свой выбор.

По мнению главы городской администрации, от результатов голосования 8 сентября будет зависеть судьба города и области.

На избирательном участке в школе №12 свой голос отдала Вера Емельянова, первый вице-губернатор Псковской области.

Жители Псковской области активно голосуют на 114 избирательных участках. Данные о явке на 12 часов уже сообщил избирком.

В УМВД России по Псковской области сообщили, что нарушений к этому времени выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый высокий процент явки на выборы зафиксирован в Усвятском районе
В МЧС сообщили причину пожара на улице Коммунальной в Пскове
В районах Псковской области явка на выборы превысила 20 процентов
Псковские финансисты умеют работать в условиях жесткой нехватки средств – Михаил Ведерников
Петербуржцы голосуют за губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области
Более 6 процентов жителей Псковской области проголосовали к этому часу
Псковичей приглашают на «День скобаря»
В Псковской области открылись избирательные участки
Уполномоченный по правам человека проконтролировал готовность Пскова к выборам
Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
В 9-этажке на Коммунальной в Пскове загорелась квартира
Великолукский завод выплатил сотрудникам 1,6 миллиона рублей
Соревнования по гребле и верховой езде пройдут в Пскове 8 сентября
Вице-губернатор Псковской области встретилась с родителями воспитанников ДДТ по поводу соседства с «Подростком»