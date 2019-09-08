Заместитель губернатора и глава администрации Пскова проголосовали на выборах
- Если мы не выберем, то выберут за нас. Мы обязаны в этот день принять участие в голосовании, - заявил Александр Братчиков, глава администрации города Пскова. О том, что Александр Братчиков проголосовал на довыборах «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: informpskov.ru. Глава администрации сделал свой выбор.
По мнению главы городской администрации, от результатов голосования 8 сентября будет зависеть судьба города и области.
На избирательном участке в школе №12 свой голос отдала Вера Емельянова, первый вице-губернатор Псковской области.
Жители Псковской области активно голосуют на 114 избирательных участках. Данные о явке на 12 часов уже сообщил избирком.
В УМВД России по Псковской области сообщили, что нарушений к этому времени выявлено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU