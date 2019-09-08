В МЧС сообщили причину пожара на улице Коммунальной в Пскове

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-08T14:58:56+03:00

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Причиной пожара в квартире на улице Коммунальной стала стеклянная банка, оставленная на балконе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, через стеклянную банку с жидкостью солнечные лучи фокусировались на ткани, от такого воздействия она загорелась.

В квартире выгорел балкон площадью 4,5 метра, квартира оказалась закопчена.

В результате пожара люди не пострадали.

Днем 7 сентября в многоэтажном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове случился пожар. Возгорание произошло в квартире на 9 этаже многоквартирного дома № 69, находящегося по соседству с торговым домом «Гулливер». На месте происшествия работало 4 машины и 15 сотрудников МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU